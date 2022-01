Geht nach 21 Jahren im Amt in den Ruhestand: Magdeburgs OB Lutz Trümper (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Zugegeben: Eine so große Wahl wie die Landtagswahl im vergangenen Jahr steht uns 2022 nicht bevor. Dafür aber mehrere regional bedeutsame Wahlgänge. In Magdeburg etwa hört Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) nach gut zwei Jahrzehnten an der Spitze der Stadtverwaltung auf. Am 24. April soll seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt werden. Eine möglicherweise nötige Stichwahl ist für 8. Mai 2022 geplant.



Doch auch anderswo gibt es Wahlen, zum Beispiel in der Lutherstadt Wittenberg. Dort soll das neue Stadtoberhaupt am 24. April 2022 bestimmt werden.