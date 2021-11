In Sachsen-Anhalt sind die Notrufe 110 und 112 landesweit ausgefallen. Das teilte das Lagezentrum der Landesregierung am frühen Donnerstagmorgen mit. Demnach sind sowohl Polizei, als auch Rettungsdienst im gesamten Land nicht über den Notruf erreichbar. Das gelte für Anrufe aus dem Mobil- wie aus dem Festnetz. An der Störung werde gearbeitet.

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT sind die Notrufe seit etwa 6 Uhr aber zumindest teilweise wieder erreichbar. Die Gefahrenmeldung indes ist noch nicht aufgehoben worden. Das Lagezentrum der Landesregierung ruft dazu auf, sich in lokalen Medien zu informieren. Feuerwehr und Polizei seien an ihren Standorten erreichbar. Wer die Feuerwehr erreichen möchte, soll nach Angaben eines Sprechers die Vorwahl der jeweiligen Region wählen und im Anschluss die 19222.

Von der Störung sind offenbar auch mehrere andere Bundesländer betroffen. Darauf deuten Gefahrenmeldungen unter anderem für Baden-Württemberg, Berlin oder Nordrhein-Westfalen hin. Auch in mehreren Regionen in Sachsen war der Notruf zeitweise ausgefallen. Für Leipzig und die Landkreise Bautzen und Görlitz gab das Lagezentrum am Morgen aber Entwarnung. Probleme gab es auch in Teilen von Thüringen. Dort waren die Notrufnummern ab etwa 5:30 für eine Viertelstunde nicht erreichbar.