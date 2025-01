Winterferien 2025 Tipps für Kinder in Sachsen-Anhalt

Im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle dreht sich in den Winterferien alles ums Mittelalter: Schülerinnen und Schüler können am Dienstag eine eigene Vogelfibel bauen, am Mittwoch ein Bergkristallamulett basteln, am Donnerstag Schmuckperlen aus Ton herstellen und am Freitag die Zinnwerkstatt besuchen.