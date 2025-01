Beim jährlichen Eisfasching in der Schierker Feuerstein Arena wird es bunt: Am 28. Januar übernehmen Piraten, Prinzessinnnen und Clowns die Eisfläche. Für kostümierte Kinder ist der Eintritt zwischen 16 und 18 Uhr frei und das schönste Kostüm gewinnt sogar einen Preis. Schlittschuhe und Fahrhilfen können vor Ort ausgeliehen werden.

Im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle dreht sich in den Winterferien alles ums Mittelalter: Schülerinnen und Schüler können am Dienstag eine eigene Vogelfibel bauen, am Mittwoch ein Bergkristallamulett basteln, am Donnerstag Schmuckperlen aus Ton herstellen und am Freitag die Zinnwerkstatt besuchen.