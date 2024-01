Was machen die vielen Tiere eigentlich im Winter? Dieser Frage geht das Zentrum für Ökologie, Natur- und Umweltschutz nach. Am 7. Februar können Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Experten die Fauna in Tangermünde erkunden. Aufgewärmt und gestärkt wird sich anschließend am zünftigen Lagerfeuer.