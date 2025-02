Gerlach betreibt nördlich von Magdeburg eine Fleischerei mit zehn Filialen und beschäftigt mehr als 40 Verkäuferinnen und Verkäufer. In Rogätz, Haldensleben und anderen Gemeinden verkaufen sie Aufschnitt, Würste und Hackepeter im Glas. Jedes Jahr gehen vier bis fünf Mitarbeiter in den Ruhestand, zehn Prozent der Belegschaft. "Das reißt ein Riesenloch", sagt Gerlach. Mit deutschen Angestellten sei dieses Loch nicht zu stopfen: "Das ist Fakt". Deshalb sucht der Unternehmer nun in osteuropäischen Ländern nach qualifizierten Arbeitskräften. "Letztlich bleibt uns nur dieser Weg."

In vielen anderen Branchen ist die Lage ähnlich. Etwa jeder achte Beschäftigte in Sachsen-Anhalt ist älter als 60, mehr als in jedem anderen Bundesland. Eine massive Welle von Renteneintritten steht bevor. Insgesamt sind in Sachsen-Anhalt rund 800.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, also in einem abhängigen Arbeitsverhältnis, in dem sie beispielsweise Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge abführen. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren nur dank Zuwanderung stabil geblieben: Während die Zahl deutscher Beschäftigter zwischen 2019 und 2024 um 29.000 gesunken ist, haben ausländische Arbeitskräfte diesen Rückgang fast vollständig ausgeglichen (Anstieg von 32.700 auf 60.600).