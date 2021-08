Die Hotels, Jugendherbergen und Campingplätze in Sachsen-Anhalt profitieren vom Trend zum Urlaub in Deutschland und sind in den Sommermonaten gut ausgelastet. "Bis Ende August haben viele Hotels im Land einen sehr guten Buchungsstand, vor allem in den bei Touristen beliebten Regionen Harz und Saale-Unstrut", sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Sachsen-Anhalt, Michael Schmidt, MDR SACHSEN-ANHALT.