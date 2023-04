Dabei hat in Schusters Verein noch nicht mal jedes Mitglied einen Oldtimer in der Garage stehen, erzählt er. "Wir haben auch ein Mitglied, dessen Spezialität es ist, alte Motoren zu regenerieren." Die Faszination am Automobil ist nicht nur ein Phänomen in Sachsen-Anhalt. Nach Zahlen des VDE gibt es inzwischen schon mehr als eine Million Oldtimer in Deutschland, Tendenz weiter steigend.