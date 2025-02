Das Ministerium will den Kontakt zur Branche pflegen und verweist auf das Förderprogramm "Sachsen-Anhalt INVESTIERT" . Es biete kleinen und mittleren Zulieferern die Möglichkeit, sich kleine Investitionen anteilig finanzieren zu lassen. Es könne ein Zuschuss von bis zu 100.000 Euro ausgezahlt werden.

Zudem stelle der Bund bereits seit 2021 bis zu 3 Milliarden Euro für den "Strukturwandel in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie zur Verfügung".

Deutschlands Auto- und Zulieferindustrie steckt in der Krise. Grund sind schwache Nachfrage, Flaute bei E-Autos und neue Konkurrenz in China. Die Sorge vor Stellenabbau ist allgegenwärtig. Aus Sicht der Gewerkschaft IG Metall ist für Sachsen-Anhalt insbesondere der Übergang zur E-Mobilität eine Herausforderung, "da die Automobilunternehmen derzeit noch stark auf traditionelle Antriebe setzen", so Thorsten Gröger, Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.