In Sachsen-Anhalt saßen nach Zahlen des Landes zuletzt 260 Unternehmen, die mit der Autobranche verbunden sind. Dabei geht es um Zuliefer-Teile für Innenausstattung, Karosserie sowie um Motoren und Fahrwerke. Wirtschaftsminister Schulze zufolge sind rund 25.000 Menschen im Land bei diesen Unternehmen beschäftigt. Deren Arbeitsplätze seien in Gefahr, wenn man jetzt nicht gegensteuere.

Autobauer selbst sitzen in Sachsen-Anhalt nicht, liegen mit VW in Wolfsburg, Opel in Eisenach, Mercedes bei Berlin sowie BMW und Porsche in Leipzig aber nah an der Landesgrenze – und zählen mit zu den wichtigen Arbeitgebern der angrenzenden Regionen.