Von März an wird auf den Autobahnen im Land wieder gebaut. In Sachsen-Anhalt werden im Jahr 2022 von der Autobahn GmbH des Bundes unter anderem neun Großprojekte umgesetzt.

Auf der Autobahn 9 werden in Richtung München die Fahrbahn zwischen Weißenfels und Naumburg sowie zwischen Naumburg und Droyßig erneuert. Richtung Berlin wird zwischen Großkugel und Wiedemar die Fahrbahn neu gemacht. Die Arbeiten sind je für den Zeitraum von März bis Dezember 2022 geplant.

Am Kreuz Rippachtal sollen die Fahrbahn, die Auf- und Abfahrten sowie Beschleunigungs- und Bremsstreifen saniert werden.

Auf der A2 gehen die Bauarbeiten an der Elbebrücke Hohenwarthe in beiden Fahrtrichtungen weiter. Bis August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Außerdem wird noch bis zum Sommer 2023 der Parkplatz Lorkberg bei Uhrsleben in Richtung Berlin saniert.