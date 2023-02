Übernachten im Container

Eine erholsame Nacht sah anders aus, sagt Hinze ernst. "Die elf Stunden Pausenzeit, die Trucker machen müssen, machen sie in vier Meter Entfernung von einer Fahrbahn der Autobahn." Das gehe so nicht: Der Leiter des Stammtischs diskutiert mit den Teilnehmenden über Alternativen für die Trucker. Eine solche, die Hinze vorschlägt, seien sogenannte Roatels.

Per Videoschalte spricht MDR SACHSEN-ANHALT mit Christian Theisen. Er ist der Geschäftsführer von Roatel. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg In Sachsen-Anhalt gibt es drei solcher Mikrohotels, wie der Geschäftsführer Christian Theisen sie bei MDR SACHSEN-ANHALT nennt. Davon steht eines in Schopsdorf an der A2, eines in Osterfeld an der A9 und das dritte in Jessen an der B187. Deutschlandweit gibt es noch sieben weitere dieser Übernachtungsmöglichkeiten.



Dass auch an einer Bundesstraße ein solches Roatel steht, ist kein Zufall, wie Theisen erklärt: "Einerseits ist viel Verkehr und andererseits haben die Lkw sowieso schon Schwierigkeiten, an den Autobahnen zu parken. Ab und an müssen die Lkw auf andere Standorte ausweichen."

Der Überseecontainer steht gegenüber einer Tankstelle. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg So steht in Jessen ein langer grüner Überseecontainer mit vier Türen gegenüber von einer Tankstelle und einer kleinen gastronomischen Einrichtung und direkt daneben liegen auch schon Parkplätze für Lkw. Hinter den Türen versteckt sich je ein kleiner heller Raum mit Bett, Fernseher, eigener Toilette und sauberer Dusche. Das Zimmer ist gerade mal so groß, dass man sich im Kreis drehen kann, aber dennoch ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man an die Parkplatztoiletten an der Autobahn denkt.

Trucker wollen in der Nähe des Lkw bleiben

Der Geschäftsführer der Roatel GmbH aus Düsseldorf wollte bewusst das Hotel zum Trucker bringen, erklärt er. Das hat auch einen Grund: Denn laut einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2020 müssen Fernfahrer eine vorgeschriebene Wochenruhezeit von mindestens 45 Stunden außerhalb ihrer Fahrerkabine verbringen. "Und schließlich kann der Lkw-Fahrer schlecht irgendwo in die Stadt oder in einer Ortschaft fahren und da seinen Lkw abstellen", lacht Theisen.

Auf wenigen Quadratmetern sind Schlafzimmer und Bad vereint. Eine Nacht kostet 49 Euro. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Und das Ganze habe noch einen weiteren Vorteil: Viele der Trucker bleiben trotz der Richtlinie in ihrem Truck, um auf die Ladung, wegen sogenannter Planenschlitzer aufzupassen. Laut Theisen ist das aber in der Ruhe- und Pausenzeit gar nicht erlaubt, weil die Fernfahrer dafür nicht bezahlt werden. "Auf der anderen Seite sind unsere Hotels ja direkt neben dem Lkw – also man sieht ihn in Blickweite", sagt er.

Damit sein Konzept aufgeht, pachtet Theisen Grundstücke an Tankstellen, Autobahnhöfen oder Rastplätzen. Ist die Baugenehmigung durch, werden Strom- und Wasseranschlüsse installiert, und anschließend der Container per Kran an die entsprechende Stelle gesetzt. Je nach Nachfrage, können Container dazukommen oder auch wieder abgebaut werden. Das sei viel nachhaltiger, als ein festes Hotel mit einer Mindestanzahl an Zimmer zu errichten, die nie gebraucht werden. Ein Roatel besteht aus vier Zimmern. Steigt der Bedarf, kann ein weiterer Container dazugestellt werden. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Speditionen stellen Parkplätze freiwillig zur Verfügung

Zurück in Hohenwarsleben beim Fernfahrerstammtisch. Mittlerweile regnet es wie aus Eimern. Mehr als sieben Teilnehmende sind es nicht geworden. Ab und an schaut zwar ein Trucker, der auf dem Weg zur Toilette ist, in den Konferenzraum, doch viele sind laut Hinze froh, bald schlafen gehen zu können. Am Fernfahrerstammtisch nimmt auch die Polizei teil. Sie kann den Fernfahrern in speziellen Fragen zur Verfügung stehen. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg