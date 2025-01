Kreisbrandmeister Matthias Schumann war an diesem Tag auch wieder mit am Unfallort. "Ich war auch einer der ersten, der mit dem Motorrad Dienst hatte und die Einsatzstelle anfuhr", erinnert er sich. Die Rettungsgasse sei da gewesen. "Das war eine gute Situation, auch in der Dramatik des Einsatzes. Dann arbeitet man das als Schema F ab, so wie man es einmal gelernt hat."