Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, ist auf der Autobahn 2 zwischen Alleringersleben und der Landesgrenze zu Niedersachsen der rechte Fahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt. Auf rund 1,2 Kilometern Länge werde der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt. Außerdem ist die A2-Auffahrt der Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt gesperrt. Betroffene Autofahrer nutzen die Umleitung 55 zur Auffahrt der Anschlussstelle Alleringersleben. Die Bauarbeiten sollen am 23. Juli beendet sein.