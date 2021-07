Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, wird ab kommenden Montag auf der Autobahn 2 zwischen Alleringersleben und der Landesgrenze zu Niedersachsen der rechte Fahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt. Auf rund 1,2 Kilometern Länge werde der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt. Außerdem wird demnach die A2-Auffahrt der Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Umleitung 55 zur Auffahrt der Anschlussstelle Alleringersleben. Die Bauarbeiten sollen am 23. Juli beendet sein.