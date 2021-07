Auch auf der A36 muss mit Behinderungen gerechnet werden: In Fahrtrichtung Braunschweig werden zwischen den Anschlussstellen Halberstadt und Wernigerode-Nord vom 25. Juli bis 15. August Erneuerungsarbeiten durchgeführt. In diesem Zeitraum sind auf beiden Richtungsfahrbahnen jeweils die linken Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird über den rechten Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. In Fahrtrichtung Bernburg wird die Fahrbahn zwischen Quedlinburg-Ost und Aschersleben-West erneuert.