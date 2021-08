Auswirkungen Volle Straßen auch nach Bahnstreik erwartet

Nach der ersten Streikrunde der Lokführer rechnet der ADAC in Sachsen-Anhalt am Freitag mit Behinderungen im Straßenverkehr. Sprecherin Christine Rettig sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man befürchte, dass viele Reisende nicht sofort wieder auf den Zug umsteigen könnten, auch weil der Fahrplan der Bahn voraussichtlich nicht sofort wieder reibungslos funktionieren werde. Das habe man in der Vergangenheit schon so erlebt. "Zudem sind wir noch in der Ferienzeit, Urlauber sind verstärkt unterwegs."