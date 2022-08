Halle und Zeitz Binnen weniger Stunden: Autos mit Keyless-Go-System gestohlen

In Halle wurden am Wochenende zwei und in Zeitz ein Auto mit Keyless-Go-System gestohlen. Bei der Technik müssen Fahrer nur den Autoschlüssel bei sich tragen, damit sich der Wagen öffnet. Das dafür verwendete Funksignal lässt sich jedoch leicht von Kriminellen auslesen.