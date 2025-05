Noch rollen in Deutschland Autos mit Verbrennungsmotor vom Band – doch das Ende dieser Technologie ist absehbar. Für viele Automobilzulieferer in Sachsen-Anhalt bedeutet das: weniger Aufträge, sinkende Umsätze und eine unsichere Zukunft. Beim einem Spitzentreffen in Halberstadt haben Vertreter der Branche am Donnerstag gemeinsam mit Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) nach Auswegen aus der Krise gesucht. Die Unternehmen fordern weniger Bürokratie und niedrigere Energiepreise – vor allem aber wollen sie den Wandel aus eigener Kraft bewältigen.