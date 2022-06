Auf der A14 bei Halle hat es am Donnerstagabend gegen 16:50 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind mindestens zwei Pkw und zwei Kleintransporter beteiligt. MDR-Imnformationen zufolge sind 3 Personen verstorben und 18 Personen verletzt. In den Unfall ist Medienberichten zufolge die Fußballmannschaft "Fortuna Magdeburg" verwickelt, die offenbar in den Kleintransportern saß. Zum genauen Unfallhergang ist noch nichts bekannt.