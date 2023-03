Der Geschäftsführer des Landesjugendwerks der AWO, Tom Bruchholz, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man müsse aufpassen, dass man die Heranwachsenden aus benachteiligten Familien nicht verliert. "Schon in der Corona-Pandemie war diese Gruppe benachteiligt. Das droht in der Energiekrise noch einmal." Bruchholz fügte hinzu, die Kinder und Jugendlichen seien auf kostengünstige Angebote angewiesen. Nur so könnten sie sozial und kulturell am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. "Das ist wichtig für ihre Zukunft."