Knapp die Hälfte der Azubis fährt zur Berufsschule 30 Kilometer und weiter

Da wären zum Beispiel die Fahrtwege zur Berufsschule. Eine Umfrage im Auftrag der Handwerks- sowie der Industrie- und Handelskammern im Land, für die alle Azubis kontaktiert worden waren, hat ergeben: Fast die Hälfte der Auszubildenden legt 30 Kilometer und mehr zurück. Das liegt zum einen an der ländlichen Struktur des Bundeslandes, zum anderen an starrer Bürokratie. Denn je nach Firmenstandort ist in Sachsen-Anhalt genau festgelegt, welche Berufsschule ein Azubi besuchen muss. Der Analyse zufolge wäre zwar für jeden fünften Befragten ein näherer Standort geeignet. Aber Landkreisgrenzen und Vereinbarungen zwischen den Kammern der Bundesländer führen oft zu einer anderen Zuordnung. Ein Azubi beim Harzer Andreas Dieckmann etwa müsste ins sächsische Plauen fahren, obwohl Hildesheim im benachbarten Niedersachsen deutlich näher liegt.

Carl Robra aus Seehausen (Altmark) hat im Sommer seine Ausbildung zum Uhrmacher abgeschlossen. Bildrechte: Carl Robra Das Problem mit den weiten Wegen kennt auch Carl Robra. Er hat im Sommer seine Ausbildung zum Uhrmacher in Seehausen (Altmark) abgeschlossen. Weil es in seiner Zunft kaum Fachklassen gibt, musste er ins fünf Zugstunden entfernte Glashütte fahren. Robras Vorteil: Die Eltern wohnen in Dresden. "Manche Mitschüler haben mit der weiten Fahrt aber schon gehadert", berichtet er.

Mehr digitaler Unterricht könnte Abhilfe schaffen

Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg, sieht eine Möglichkeit, das Problem zu kompensieren, im Ausbau digitaler Angebote. "Ich würde mir an den Berufsschulen hybride Lernmethoden wünschen – also Unterricht sowohl in Präsenz als auch zum Zuschalten von zu Hause aus. Dazu muss man natürlich die Berufsschulen entsprechend ausstatten und die Lehrer schulen."

Chef holt seinen Lehrling jeden Tag zu Hause ab

Weil gerade in vielen ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts Bus und Bahn eher selten fahren, ist selbst die Fahrt zur Firma für viele junge Menschen eine Hürde. Das zeigt ein Beispiel eines Handwerkerkollegen von Raumausstatter Dieckmann im Harz. Dachdeckermeister Guido Fischer aus Wernigerode holt seinen Lehrling jeden Morgen mit dem Auto zu Hause ab, um ihn mit in seine Firma ins zehn Kilometer entfernte Langeln zu nehmen. Er sieht keine Alternative. Der Bus nach Langeln fährt schließlich nur viermal am Tag.

Um die Berufsschülerinnen und -schüler zumindest finanziell bei ihren Fahrten zu entlasen, hat das Land zum 1. Januar das Azubi-Ticket eingeführt. Mit dem kann man für 50 Euro im Monat Bus und Bahn nutzen.

Wir haben einen Akademisierungswahn. Burghard Grupe, Handwerkskammer Magdeburg Burghard Grupe, Handwerkskammer Magdeburg

Eine weitere Ursache für den Azubimangel sieht Raumausstatter Dieckmann in Vorbehalten gegenüber dem Handwerk: "Die Reputation hat sich zwar verbessert", erklärt er. "Es halten sich aber immer noch Klischees." Handwerkskammer-Chef Grupe bestätigt diesen Eindruck. Er erklärt: "Wir haben einen Akademisierungswahn. Sehr viele Schülerinnen und Schüler sind an den Gymnasien, da fällt das Handwerk oft hinten runter." Vorbehalte stammten auch von den Eltern, sagt er. "Sie haben einen großen Einfluss auf die Berufswahl." Ihre Befürchtungen: schlechte Bezahlung, harte körperliche Arbeit, ein schlechtes Ansehen. "Aber die Realität hat sich erheblich verändert. Das Image des Handwerks ist stark gestiegen. Die körperliche Arbeit ist nicht mehr so hart, weil es technische Hilfsmittel gibt. Und die Löhne steigen."