Sophie Leopold hat sich für einen, aus ihrer Sicht, naheliegenden Beruf entschieden. Sie will Fleischerin werden. So wie der Papa. Der betreibt in Harzgerode eine Metzgerei. Das praktische Handwerk lernt Sophie Leopold deshalb von ihm. Die Theorie erhält sie in der fürs Fleischergewerbe zuständigen Berufsschule in Weißenfels.