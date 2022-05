"In Loburg ist die Welt zu Ende", sagt der Rufbusfahrer, als Josefine Scholz zu ihm ins Taxi steigt. Sie kennen sich schon. Oft hat er die 17-Jährige eingesammelt, um sie ein Stück auf ihrer täglichen Odyssee zu begleiten. Die angehende Verkäuferin muss um 3:30 Uhr in der Nacht aufstehen, damit sie pünktlich zum Unterrichtsbeginn um 8 Uhr in der Berufsschule ist. "Als ich die Ausbildung angefangen habe und es dann hieß, die Berufsschule ist in Köthen, musste ich erstmal schlucken", erzählt Josefine, die jeden Tag um 20:30 Uhr ins Bett gehen muss.