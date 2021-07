Eine eigene Schule hat Sachsen-Anhalt nicht. Doch mit dem Ausbildungszentrum des Dachdeckerhandwerks in St. Andreasberg gibt es seit Jahren Probleme und so lernen die Azubis aus Sachsen-Anhalt nun in Thüringen. "Seit 2017 haben bis jetzt über 130 Lehrlinge aus Sachsen-Anhalt ihre Ausbildung begonnen, die die Dachdeckerschule Lehesten besuchen", so der Geschäftsführer der Dachdeckerschule in Thüringen . Das mache mittlerweile mehr als 900.000 Euro nicht ausgezahlter Landes- und Bundesmittel aus, sagte er MDR SACHSEN-ANHALT.

Sachsen-Anhalt hat keine eigene Schule für den Dachdecker-Nachwuchs. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Kosten für die Schule in Thüringen müssen die Ausbildungsbetriebe selbst übernehmen. Die Förderung für die Dachdecker-Azubis war nur an die Schule in Niedersachsen ausgezahlt worden, solange noch Azubis aus Sachsen-Anhalt dort gelernt hatten. Denn laut Vertrag von 2001 ist eben diese Schule zuständig für sie und wird es noch bis 2026 sein. Doch schon lange vor Ablauf des Vertrages kam es zu Streitigkeiten zwischen der Landesinnung Sachsen-Anhalt und der Bildungsstätte in Niedersachsen – und zur jetzigen Situation.



Die Schule in Thüringen ärgert das. "Man kann sagen, dass durch die sture Haltung des Ausbildungszentrums St. Andreasberg in Niedersachsen und die Angst der Handwerkskammern in Sachsen-Anhalt vor eventuellen Regressforderungen seitens Niedersachsen bis zum Jahr 2026 ca. zwei Millionen Euro Fördergelder nicht an die Dachdeckerschule Lehesten ausgezahlt werden", so der dortige Geschäftsführer.