Ein möglicher Grund für die seltene Nutzung von Babyklappen und vertraulichen Geburten liegt in der ländlichen Struktur in Sachsen-Anhalt. In Bitterfeld-Wolfen, der mit Abstand kleinsten Stadt mit einem Babynest in Sachsen-Anhalt, hat seit 2009 erst eine Mutter ihr Kind dort abgegeben. Der Chefarzt der Kinderklinik im Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen, Dr. Thomas Beier, erklärt sich das so: "Babyklappen wurden ursprünglich in Großstädten angeboten. Dort funktioniert Anonymität anders als im ländlichen Raum, wo jeder weiß, wer schwanger ist." Trotzdem, sagt er, sei es gut, dass es das Angebot gebe – zur Sicherheit für den Fall, dass es doch einmal jemand braucht.