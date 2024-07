Lebensgefahr Kinder und Jugendliche sollen nicht in Flüssen baden

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz warnt davor, in Flüssen zu baden. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass Kinder und Jugendliche häufig zu Sandbänken schwimmen und dort ins Wasser springen. Strömung und Untiefen brächten sie dabei in Lebensgefahr. Man beobachte solche Fälle derzeit vor allem an der Saale bei Halle.