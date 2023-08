In diesem Jahr Sieben Menschen beim Baden 2023 in Sachsen-Anhalt gestorben

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft meldet, dass in diesem Jahr bisher sieben Menschen in Gewässern ertrunken sind. Vier der sieben Personen kamen demnach in einem See ums Leben. Bei einer Person handelt es sich um einen Jungen, der in Halle leblos im Wasser gefunden worden war.