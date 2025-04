Auch wenn die Ausbildungsgehälter zum 1. März 2025 erhöht wurden, sind die Löhne im Branchenvergleich gering. Das wissen Auszubildende wie Betreiber. Oftmals bezahlen die Betriebe auch nach der Ausbildung nicht mehr nach Tarif, so wie beispielsweise Martin Schäl. Bei ihm werde verhandelt und eben versucht, sich in der Mitte zu treffen, sagt Schäl. Mit den Gehältern in der sogenannten Brotindustrie, also Großfilialisten und große Lieferbäckereien, können die Betriebe so oder so nicht mithalten.