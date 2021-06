Der Sommer ist da und viele Familien zieht es in Schwimm- und Freibäder. Das klare kühle Nass lockt bei den heißen Temperaturen. Doch das kann gefährlich werden, wenn Kinder nicht schwimmen können. Derzeit gibt es einen ganzen Jahrgang von Nichtschwimmern, warnt Nico Güth vom Vorstand der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Zerbst.

Schon vor Corona habe es nicht ausreichend Angebote für die Nachfrage gegeben, sagt Güth. Die Pandemie habe die Situation noch einmal verschärft: "In normalen Jahren führen wir in Zerbst etwa 300 Kinder zum Seepferdchen, 2020 und 2021 waren es bisher 0. Der erste Kurs, der 2020 noch begonnen hat, musste mit der Schließung der Schwimmhalle im ersten Lockdown abgebrochen werden. Zurzeit warten allein bei uns über 200 Angemeldete auf einen Schwimmkurs, damit könnte man fast 20 Kurse füllen". Dabei hat die Ortsgruppe des DLRG Zerbst gerade mal zwei Schwimmlehrer.

"Bäder kosten Geld, sind Zuschussgeschäfte, aber wenn sie fehlen, sinkt die Schwimmfähigkeit in der Gesellschaft, mit dramatischen Folgen", schätzt Güth ein. Die DLRG wurde im vergangenen Jahr (2020) in 901 Fällen zur Lebensrettung in Freibädern und Seen gerufen.