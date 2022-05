Aktuell haben sich laut Ministerium in Sachsen-Anhalt 37 geflüchtete Studierende aus der Ukraine an den Hochschulen im Land neu eingeschrieben, 20 davon kamen von Partnerhochschulen an die Hochschule Anhalt. "Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Studierenden aus der Ukraine weiter steigen wird", sagte Willingmann. Vor Kriegsbeginn habe es an den Hochschulen Sachsen-Anhalts 286 Studierende und 39 Mitarbeitende gegeben, die aus der Ukraine stammen.