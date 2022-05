Den Halt in Magdeburg nutze ich für eine Toilettenpause. Hier erwartet mich das bekannte, beschrankte Passiersystem, das mich, ohne eine Gebühr von einem Euro zu zahlen, nicht durchgehen lässt. Ein Blick ins Portemonnaie – leider kein Kleingeld. Auch die angepriesene "kontaktlose Zahlung" funktioniert nicht. Ich winde mich durch den Miniatureingang für Kinder, schlechtes Gewissen, aber erlöst. Als ich ein paar Minuten später von einem Mann nach Kleingeld gefragt werde, denn er müsse mit dem Zug fahren, muss ich bei meiner Verneinung nicht lügen.

In der Landeshauptstadt: Willkommen in Magdeburg! Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

10:26 Uhr – Abfahrt vom Hauptbahnhof in Magdeburg

Einmal nach Aschersleben bitte. Aber nicht ohne Umstieg über Güsten. Eine ältere Dame, die ein paar Minuten ohne Maske neben mir sitzt, frage ich, was sie von dem Neun-Euro Ticket halte. Es sei zu günstig und der Staat müsse dafür zu viel Geld zahlen, sagt sie mir. Die Maske habe sie bloß vergessen aufzusetzen, sagt sie der Schaffnerin, die unsere Fahrscheine prüft.

10:29 Uhr – bei Magdeburg-Buckau

Ich dachte, ich bin der Einzige, der sich einen extra komplizierten und langwierigen Weg macht. Aber falsch gedacht. Im Zug nach Güsten treffe ich auf das Rentnerehepaar Eberhardt und Karin Puppe. Genau auf diese Menschen habe ich gewartet. Sie seien begeisterte Bahnfahrer, sagen sie selbst. Heute geht es für sie nach Erfurt. Anstatt durchzufahren, nehmen sie lieber einen Umweg, damit sie möglichst viel sehen. Für sie sind die Ticketpreise für Nah- und Fernverkehr fair. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Karin und Eberhardt Puppe sind begeisterte Bahnfahrer. Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

Vor allem, wenn man ein paar Wochen oder Tage vor Abfahrt buche. Von dem Neun-Euro-Ticket sind sie nicht begeistert. Das überrascht mich. Obwohl beziehungsweise gerade weil sie so gern Zug fahren, hätten sie Angst, dass die Züge dann zu voll werden. Außerdem sei auch gar nicht genügend Bahnpersonal vorhanden, sagt Eberhardt Puppe. Welch Ironie: Für die Zeit, wenn das Neun-Euro-Ticket kommen soll, wolle man lieber aufs Auto umsteigen.

10:58 Uhr – Ankunft am Bahnhof in Güsten

Einmal durch den Tunnel gesprintet und am nächsten Zug. Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen In Güsten angekommen, schon wieder rennen. Ich sprinte den Menschen zum anderen Gleis hinterher, steige in den Zug und stelle fest: Es ist der falsche Zug. Wieder raus, zurück in die Unterführung. Da kommt auch schon meine Bahn nach Aschersleben. Dort angekommen, frage ich mich, warum ich überhaupt hier gelandet bin, denn der Bahnhof hat leider nicht viel zu bieten. Dennoch bin ich gespannt auf die nächste Station, denn die heißt "Schönebeck (Hauptbahnhof)". Hoffentlich finde ich ein Mittagessen.

Von Aschersleben nach Schönebeck (Elbe)

12:44 Uhr – Bahnhof Schönebeck (Elbe)

In Schönebeck habe ich leider kein Essen gefunden und wirklich schön ist der Bahnhof auch nicht. Zum Glück soll der nächstes Jahr zur 800-Jahresfeier renoviert werden. Bis dahin soll zumindest ein modernisiertes Bahnhofsgebäude stehen. Schön geht anders. Aber: Der Bahnhof in Schönebeck wird saniert. Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

13:01 Uhr – bei Sachsendorf

Zwischen Schönebeck und Köthen liegt Sachsendorf. Die Scheiben sind beschlagen. Ich sehe das typisch blaue Bahnhofsschild "Sachsendorf". Nur kein Dorf. 24 Minuten Fußweg, sagt Google Maps. Über die Landstraße müsste man gehen. Sicherer ist es, einen 30-minütigen Umweg zu nehmen. Dort möchte man gern Bahnfahren. Und wieder die Erkenntnis: Ohne Auto geht hier nicht viel.

Willkommen in Sachsendorf! Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

13:29 Uhr – im Bahnhof Köthen

Ich muss zugeben, so langsam schlaucht das viele Sitzen und Bahnfahren. Nach einer kurzen Mittagspause in Köthen und ein Käsebrötchen und einen Schokodonut später habe ich wieder genügend Kraft getankt, um mit Leuten zu sprechen, die hier mit dem Zug fahren.

Vor dem Bäcker steht Sophie. Gerade macht sie eine Ausbildung im ersten Lehrjahr zur Ergotherapeutin. Meinen Respekt hat sie auf jeden Fall, denn sie pendelt jeden Tag, insgesamt drei Stunden. Von Bitterfeld nach Köthen und zurück. Eine nähere Berufsschule gebe es für sie nicht. Im Moment fährt sie für 49 Euro im Monat, mit einem Azubiticket. Wenn das Neun-Euro-Ticket kommt, dann wolle sie das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, denn so spare sie 40 Euro im Monat, wie sie mir erzählt.

13:35 Uhr – immer noch im Bahnhof Köthen

Jetzt heißt es erst einmal warten. 40 geschlagene Minuten. Der Bahnhof in Köthen ist schnell erkundet. Und auch, wenn der Bahnhof neben Bäcker, Zeitungsladen und Kneipe genügend zu bieten hätte, haben es mir die Sitzbänke auf Gleis zwei und drei angetan. Richtig historisch, aus dem Jahr 1910. Ein frischer Anstrich wäre trotzdem nicht verkehrt.

Historisch: Diese Sitzbänke wurden 1910 gebaut. Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

14:21 Uhr – bei Weißandt-Gölzau

Das Mittagstief hat mich erwischt. Die Fahrt mit dem Zug nach Halle wiegt mich sanft in einen Powernap. Die Kopfhörer einer Frau sind etwas zu laut eingestellt – ich höre mit: K-Pop.

14:45 Uhr – im Hauptbahnhof Halle (Saale)

Halle (Saale). Mit diesem Bahnhof bin ich vertraut – einige Jahre habe ich in dieser Stadt gewohnt. Fühlt sich so an wie einen guten alten Freund wiederzusehen. Von allen Bahnhöfen, die ich bis heute gesehen habe, finde ich diesen am schönsten. Wobei "schön" vielleicht das falsche Wort ist. Zumindest kann man sich hier gut aufhalten. Auch hier wird gebaut, gefühlt schon eine halbe Ewigkeit. Diesmal steht ein Gerüst an der Fassade.

Baustelle am halleschen Hauptbahnhof: Wie ein Wiedersehen mit einem alten Freund Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

15:05 Uhr Abfahrt am Hauptbahnhof in Halle (Saale)

Auf nach Weißenfels. Im Zug ist es mucksmäuschenstill. Nur das leise Brummen des Zuggetriebes ist zu hören. Ich erwische wohl den frühen Feierabendverkehr, denn der Zug ist voll. Die Menschen hier wirken erschöpft, ich bin es auch.

Nicht so mein Gegenüber. Herr Boje blickt tief in seine Laptop. Er kann das Gejammer nicht verstehen, als ich ihn damit konfrontiere, dass mir Vielfahrer heute die Angst bekundet haben, die Züge würden durch das Neun-Euro-Ticket voller werden. Er selbst sei Vielfahrer und im Besitz einer BahnCard 100. Er müsse sich daher sonst keine Tickets kaufen.

Wenn es nach ihm ginge, müsse man viel radikaler werden, wenn die Energiewende gepackt werden solle. "Weg von den Autos", sagt er, zumindest von eigenen Autos. Er kommt aus der Stadt, dort reicht ihm Carsharing. Die Energiewende sei eine Generationsfrage. Junge Leute unter 20 sollten generell kostenlos ÖPNV nutzen dürfen, so Boje. Ich würde mich gern noch weiter mit ihm unterhalten, doch in Merseburg muss er raus – ich habe ihn zum Glück noch daran erinnert. Hektisch steckt er das Ladekabel aus der vergilbten Steckdose und rennt davon.

Nicht nur ein einfacher Automat: Die Ausgabe von Fahrscheinen wird in Weißenfels noch zelebriert. Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

15:48 Uhr bei Langendorf

Weißenfels hat mich kurz begrüßt. Es blieb Zeit für ein schnelles Foto von der historisch wirkenden Fahrkartenausgabe. Hier ließen sich auch die regulären Fahrkartenautomaten nennen. Doch die habe ich heute auch nicht gebraucht. Über die App der Deutschen Bahn geht das meistens sehr fix.

Im überfüllten Zug nach Zeitz scheint das ein Fahrgast wohl vergessen zu haben, als er mit seinem 50-Euro-Schein dem sich nähernden Kontrolleur winkt. Ein letztes Mal für heute zeige ich mein Ticket. Der andere Fahrgast nicht. Seine 50 Euro reichen nicht, sagt der Kontrolleur, denn wer den Zug ohne Fahrschein betritt, der müsse 60 Euro bezahlen. Die nächsten Sätze verstehe ich nicht, aber es scheint, als würde der Fahrkartenkontrolleur von ihm ablassen und weiter seiner Kontrolltätigkeit nachgehen.

16:19 Uhr am Bahnhof in Zeitz

Müde und mit leicht schmerzenden Rücken und Beinen fahre ich in meiner Endstation ein. Geschafft. Nach neun Stunden, 350 Kilomentern und acht Umstiegen bin ich in Zeitz angekommen. Nun ist die Frage: Was bleibt?

Angekommen: MDR-Volontär Jonas Dahmen am Bahnhof von Zeitz Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

Wer es bis hierhin geschafft hat, wird feststellen, dieser Text übers Bahnfahren ist ohne Witze über Zugverspätungen ausgekommen. Das liegt unter anderem daran, dass keiner der Züge unpünktlich war. Obwohl ich achtmal den Zug wechseln musste.

Ich wollte vor allem herausfinden, was die Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt so zu bieten haben, warum die Leute mit Zügen fahren und was sie vom geplanten Neun-Euro-Ticket halten. Ich hätte mit mehr Begeisterung für das geplante Ticket gerechnet. Aber wirklich drauf freuen tun sich wenige.

Die, die häufig Bahn fahren, sind besorgt: Werden die Züge überrannt? Andere hingegen kritisieren das Ticket, da ohnehin nicht genügend Verbindungen angeboten werden. Wieder andere finden, die Idee mit dem Ticket ist zu kurz gedacht und wird langfristig nicht helfen. Ich habe herausgefunden, dass Regionalbahnfahren für Leute wie mich nur dann Sinn macht, wenn man Zeit hat. Aber die habe ich beim Bahnfahren eigentlich nie. Deswegen nehme ich das nächste Mal eine schnellere Verbindung nach Zeitz. "Schnell" heißt dann: Vier Stunden und vier Umstiege.