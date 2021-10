Fahrplanwechsel im Dezember Mehr ICE- und IC-Verbindungen in Sachsen-Anhalt

Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember will die Deutsche Bahn ihr Fernverkehrsangebot in Sachsen-Anhalt ausbauen. Das hat das Unternehmen auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT angekündigt. So soll Halle künftig täglich mit sechs statt fünf schnellen ICE-Sprinter-Zügen nach München und Berlin angebunden werden.