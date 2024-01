Abseits des Zugverkehrs sind in Sachsen-Anhalt Dutzende überregionale Buslinien eingerichtet, die beispielsweise mit dem Deutschlandticket ohne zusätzliche Kosten genutzt werden können. Sie werden eingeteilt in "PlusBus" mit Stundentakt unter der Woche und in "TaktBus" mit 2-Stundentakt, auch am Wochenende. Hier gibt es eine Übersicht aller Linien – auf denen auch Fahrräder kostenfrei mitgenommen werden können.

Bildrechte: MDR/André Plaul