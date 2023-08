Schienenersatzverkehr ab Sachsendorf Bahnstrecke Halle-Magdeburg: Bahn sichert Ersatzverkehr-Anschluss zu

Hauptinhalt

Auf der Bahnstrecke Halle-Magdeburg müssen Bahnreisende derzeit in Sachsendorf auf Busse umsteigen. Grund sind Gleisbauarbeiten in Köthen. Doch bei Verspätungen der Züge hat der Schienenersatzverkehr nach MDR-Informationen bisher nicht gewartet. Die Bahn will nun nachbessern.