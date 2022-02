Sanierte Gleise und Bahnhöfe Bahn plant weitere Bauvorhaben in Sachsen-Anhalt

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 470 Millionen Euro investieren, um das Streckennetz und die Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt zu modernisieren. Das sind rund zehn Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Dennoch stehen 100 Kilometer Gleise, mehrere Anlagen, Bahnhöfe und Haltepunkte auf dem Plan, die erneuert werden sollen.