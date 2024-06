Was wird gebaut? Laut Bahn wird an einem Durchlass gearbeitet, also einer Öffnung unter der Bahnstrecke. Neue Strom- und Kabelverbindungen sollen verlegt werden.



Die Bahnstrecke Magdeburg-Stendal gehört zum sogenannten Ostkorridor Nord, einer wichtigen Nord-Süd-Verbindung im Güterverkehr. Für Fahrgäste hat die Strecke seit dem Deutschlandticket an Bedeutung gewonnen, weil darüber beispielsweise die Verbindung Hamburg-Magdeburg mit nur einem Umstieg zu schaffen ist.