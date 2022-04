Nach Angaben der Bahn wird der Hauptbahnhof Leipzigs von Samstagabend bis zum Ostersonntagmorgen nicht vom Fernverkehr angefahren. Einige Züge halten daher ersatzweise in Halle. Die IC-Linie Magdeburg-Halle-Dresden wird in der Zeit mit zusätzlichem Halt über Wittenberg geleitet. Für die Lutherstadt ergibt sich damit eine seltene Direktverbindung in die sächsische Hauptstadt. Die ICE-Linie Wiesbaden-Dresden macht während der Sperrung ebenfalls Halt in Sachsen-Anhalt: in Halle, Bitterfeld und der Lutherstadt Wittenberg.