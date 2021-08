Der Streik der Lokführer führt zu zahlreichen Ausfällen im Fahrplan der Deutschen Bahn. Nach Angaben eines Bahnsprechers ist die Streikbeteiligung in den östlichen Bundesländern erfahrungsgemäß sehr hoch. Auswirkungen im Fern- und Nahverkehr würden daher deutlich zu spüren sein.

Seit Dienstagabend 19 Uhr läuft der Streik im Gütervekehr. Fern- und Regionalverkehr stehen seit Mittwoch, 2 Uhr, teilweise still. Trotz eines Ersatzfahrplans könne man nicht garantieren, dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kommen, so die Bahn.