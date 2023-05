Die Bahn geht derzeit davon aus, dass in den kommenden drei Tagen mit Einschränkungen zu rechnen ist. Rund 50.000 Zugfahrten sowie dazugehörige Schicht- und Einsatzpläne müssten wieder angepasst werden. Ab Sonntagmittag will das Unternehmen über das genaue Fahrplanangebot informieren. Inwieweit die privaten Anbieter in Sachsen-Anhalt von möglichen Einschränkungen betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.