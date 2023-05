Einigung in letzter Sekunde Bahnstreik abgesagt: Bahn erwartet trotzdem Zugausfälle

Hauptinhalt

Trotz des abgesagten Warnstreiks ist in Sachsen-Anhalt mit Zugausfällen zu rechnen. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hatte die Beschäftigten bis Dienstagnacht zum Streik aufgerufen. Am Samstag konnten sich die Gewerkschaft und die Bahn nun doch auf einen Vergleich einigen und den Warnstreik abwenden. Welche Auswirkungen die Absage auf den angekündigten Schienenersatzverkehr in Sachsen-Anhalt konkret haben wird, ist noch unklar.