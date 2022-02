Im Zugverkehr in Sachsen-Anhalt kommt es weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen. Betroffen sind vor allem IC- und ICE-Verbindungen. Die Deutsche Bahn kämpft nach eigenen Angaben weiter mit den sturmbedingten Schäden vom Donnerstag, die vor allem im Norden und Westen Deutschlands verursacht wurden, was aber auch Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt hat. Laut Unternehmen waren bis Donnerstagabend deutschlandweit noch hunderte Streckenkilometer wegen Sturmfolgen gesperrt. "Die Aufräum- und Reparaturarbeiten laufen mit Hochdruck weiter", erklärte die Bahn.

Im Bahnverkehr rollt es noch nicht auf allen Strecken wieder. (Archiv) Bildrechte: dpa

Zwischen Magdeburg und Hannover fahren bis auf weiteres keine Fernzüge. Ein DB-Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen, hier blockierten Güterzüge die Gleise, ein Verkehr sei nicht möglich. Die IC-Verbindungen von und nach Leipzig beziehungsweise Dresden beginnen oder enden somit weiter in Magdeburg. Für die zweite Tageshälfte könne aber noch keine Prognose gegeben werden, hieß es.



Hingegen soll der Fernverkehr zwischen Berlin und Köln durch die Altmark wieder rollen. Für Stendal bleibt es laut Bahn aber bei Einschränkungen: Der IC-Verkehr auf der Verbindung Amsterdam-Stendal-Berlin soll auch am Freitag ruhen.