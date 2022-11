Bergung bereitet große Probleme

Derzeit gestaltet sich die Bergung der verunglückten Waggons als sehr schwierig. Pumpen zum Absaugen des Propans wurden nach Angaben der Feuerwehr am Samstagnachmittag in Stellung gebracht, am späten Abend sollten die Arbeiten beginnen. Noch seien sechs havarierte Waggons an der Unfallstelle, darunter vier Kesselwagen mit ursprünglich 200 Tonnen Gas. "Aus den umgekippten Waggons bekommt man wohl etwa die Hälfte heraus", hieß es. Das Problem: Weil Waggons umgekippt sind, können die Feuerwehrleute die Anschlüsse zum Abpumpen des Gases nicht erreichen. Deshab müssten Gasreste "vorsichtig und kontrolliert abgefackelt werden." Dieses könne einige Tage in Anspruch nehmen.

Inzwischen seien zwei Werksfeuerwehren mit spezialisiertem Gerät eingetroffen, eine dritte erwarte man am Sonntag. Die Bahn habe dazu mehrere Feldwege in dem Waldgebiet durch Schotter verstärkt, damit die Fahrzeuge die für sie schwer zugängliche Unfallstelle überhaupt anfahren könnten. Materialprüfer untersuchten außerdem den Zustand der Waggons. Auch das Technische Hilfswerk (THW) sei im Einsatz. Entgleiste Kesselwagen und der Triebwagen vom aufgefahrenen Güterzug liegen auf dem Bahndamm. Bildrechte: dpa

Güterzüge zusammengestoßen

Der Unglücksort liegt bei Gifhorn in Niedersachsen. Die Güterzüge zweier privater Bahnunternehmen kollidierten laut Bundespolizei am Donnerstagmorgen. Einer der Züge hielt an einem Signal, der zweite Güterzug, bestehend aus 25 mit Propangas gefüllten Kesselwaggons, fuhr auf. Die Ursache ist noch unklar. Vier Kesselwagen kippten in der Folge um, aus zwei Wagen trat Gas aus. Auch die Lok wurde aus den Gleisen gehoben und stark beschädigt. Der 45 Jahre alte Lokführer des auffahrenden Zuges kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Mehrere 100 Meter Oberleitung wurden heruntergerissen. Bilder der Unglücksstelle zeigen auch Schäden an den Gleisen.

Verspätungen und Ausfälle auf mehreren Fernstrecken