Die Deutsche Bahn (DB) setzt in Sachsen-Anhalt auf den Ticketverkauf per Video. Wie das Unternehmen MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag erklärte, wurde die Zentrale für den mitteldeutschen Raum in Magdeburg eingerichtet.

Sechs Reiseberaterinnen und Reiseberater werden von dort aus in neue Video-Reisezentren geschaltet, um aus der Ferne Fahrgäste zu beraten und Tickets zu verkaufen. "Wir können dort alles anbieten, was es auch in normalen Reisezentren gibt", so Gunter Haufe, Leiter des Verkaufsbezirks Leipzig und zuständig für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.

Weniger Personal an mehr Standorten

Noch gibt es in Sachsen-Anhalt kein Video-Reisezentrum der Bahn. Zuletzt bestanden noch Unstimmigkeiten mit dem Land, inwieweit ein virtueller Ticketverkauf einem vertraglich vorgeschriebenen "personenbedienten" Verkauf entspricht.

Die Bahn plant derweil ihre Premiere für den Herbst: mit einem Video-Reisezentrum in Wolmirstedt, wenn die dortige Reiseberaterin in den Ruhestand geht. Für die Stadt würde der Schritt ins Digitale längere Öffnungszeiten des Schalters möglich machen.



Verkaufsleiter Haufe sagt: "Ich glaube, dass der Verkaufskanal in der Region noch wachsen kann." Vor allem in Sachen Beratung sehe er für die Zukunft weiter Bedarf und Potenziale. Das Video-Reisezentrum werde voraussichtlich aber nur eine Brückentechnologie sein.

Es ist eigentlich keine Sparmaßnahme, sondern wir können damit in gewohnter Art und Weise unsere Kunden bedienen und für die Kunden da sein – was wir sonst nicht mehr könnten, sondern sparen müssten. So schaffen wir es, beides zusammenzubringen. Gunter Haufe, Leiter DB Vertrieb GmbH für den mitteldeutschen Raum

Bundesweit bereits 132 Video-Reisezentren

Derzeit werden von Magdeburg aus die vier Video-Verkaufsstellen in Leinefelde, Bad Langensalza, Heilbad Heiligenstadt und Markkleeberg-Gaschwitz betreut. Deutschlandweit gibt es nach Bahn-Angaben bereits 132 Video-Reisezentren, einige stehen auch als Ergänzung in bestehenden Schalterhallen.