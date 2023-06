Fahrradmitnahme in Sachsen-Anhalt Fahrräder können in Nahverkehrszügen in Sachsen-Anhalt kostenfrei mitgenommen werden, sofern Platz ist. Ist dies nicht der Fall passiert es, dass das Bahnpersonal Radfahrer nicht in den Zug lässt oder sogar bittet, wieder auszusteigen, da etwa Kinderwagen und Rollstühle Vorrang haben.



Achtung: Im Fernverkehr und in anderen Bundesländern gelten andere Regelungen.