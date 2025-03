Projekt "Zukunftsbahnhof" Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt sollen weiter modernisiert werden

05. März 2025, 10:11 Uhr

Die Bahnhöfe in Sachsen-Anhalts sollen weiter modernisiert werden. Dabei geht es auch um Barrierefreiheit, Wetterschutz und Fahrradständer. Solche "Zukunftsbahnhöfe" entstehen derzeit in Halberstadt und Bitterfeld. Weitere sind in Planung.