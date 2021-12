Der Bahnhof Röblingen am See ist mehr als 150 Jahre alt. Er war früher aus zwei Gründen bedeutsam: Besonders Anfang des 20. Jahrhunderts war er das Tor zu den Seebädern am Salzigen See und Süßen See. Und von 1876 bis 1992 war ihm das Bahnbetriebswerk Röblingen am See angegliedert. 2014 kaufte ein Unternehmer den Bahnhof der Deutschen Bahn ab, vier Jahre später verpachtete er ihn an die Initiative Lebensraum Röblingen.