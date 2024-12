Im Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Halle, Magdeburg und Hannover kommt auch am Sonnabend zu zum Teil großen Verspätungen. Wie ein Bahn-Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen sagte, dauern die Reparaturarbeiten an einem defekten Signal länger als geplant – den Angaben zufolge mindestens bis zum Mittag.