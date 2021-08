Ab Donnerstag um 2 Uhr morgens sollen erneut der Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn bestreikt werden. So hatte es die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Montag angekündigt. Hintergrund ist der weiterhin nicht geklärte Tarifstreit zwischen GDL und DB, bei dem es rein formal um Lohnerhöhungen, ihre Laufzeit sowie Prämien für die Beschäftigten geht. Der Ausstand im Personenverkehr soll erst mit Betriebsbeginn am 7. September enden. Da der Anteil der GDL-Lokführer im Osten Deutschlands höher ist, treffen die Auswirkungen des Streiks Sachsen-Anhalt stärker als andere Regionen.