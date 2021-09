Stendal: Während des Streiks ist nur ein Bruchteil der Züge nach Uelzen, Magdeburg und Wittenberge unterwegs. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Im Raum Magdeburg kann die Stecke nach Helmstedt nur mit Bussen bedient werden. Sie fahren im Drei-Stunden-Takt, einmal als Expressbus ohne Zwischenhalt und einmal mit Unterwegshalten. Auch zwischen Gommern und Dessau sind nur Busse unterwegs. Zwischen Magdeburg und Halle gilt laut Ersatzfahrplan ein Drei-Stunden-Takt – normalerweise gibt es hier stündlich zwei Verbindungen. Auf der Strecke Magdeburg-Berlin gibt es täglich fünf beziehungsweise sechs Verbindungen per Bahn. Ergänzend werden von und nach Brandenburg einzelne Busse eingesetzt. Zwischen Magdeburg und Burg sowie Gommern gelten außerdem die wegen Bauarbeiten sowieso aktuellen Pläne für den Schienenersatzverkehr. Von Dessau nach Berlin gibt es statt eines Zwei-Stunden-Taktes per Bahn ein zwei- bis drei-stündliches Angebot per Bus.